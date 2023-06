Urby Emanuelson, ex calciatore con un passato inglorioso alla Roma (2 presenze nella stagione '14/15) è intervenuto ai microfoni di VoetbalPrimeur per parlare di Benjamin Tahirovic, appena passato all'Ajax per 8,5 milioni: "Nelle partite che ho visto della Roma non l'ho visto giocare. So che lo considerano un futuro top player, un giocatore con un grande potenziale. In realtà anche loro volevano tenerlo, ma il club ha dovuto vendere un certo numero di giocatori a causa di problemi. L'Ajax ha agito rapidamente. Sono curioso però, perché all'Ajax ci si aspetta uno stile di gioco diverso. Voglio vedere come si svilupperà in quel contesto". Tahirovic è stato ceduto ufficialmente ai lancieri lo scorso 18 giugno per una cifra pari a 8.5 milioni di euro (bonus compresi) oltre al 15% sulla futura rivendita.Commenta per primo