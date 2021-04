L’assessore allo Sport del Comune di Milano, Roberta Guaineri, ha spiegato con un comunicato pubblicato sul sito del comune come saranno distribuiti i contributi alle associazioni sportive locali anche grazie a Inter e Milan



CONTRIBUTI - "Oltre a premiare come sempre le eccellenze sportive della nostra città, quest’anno abbiamo deciso di diversificare e ampliare la destinazione di questi contributi, tenendo conto delle tante e gravi difficoltà affrontate dalle associazioni e dalle società sportive a causa del blocco delle loro attività per l’emergenza sanitaria Covid-19".



INTER E MILAN - "320mila euro sono provenienti dal fondo costituito da Inter e Milan, previsto dalla convenzione per la concessione d’uso e di gestione dello stadio Meazza a sostegno dell’attività sportiva in città".