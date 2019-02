Tutti dalla "maga di Belgrado". In casa Lazio l'emergenza infortuni è diventata una piaga, costringendo Inzaghi a improvvisare formazioni di fortuna. L'infermeria è piena, gli impegni ravvicinati e molto importanti. Poco tempo a disposizione per recuperare. Allora ecco che i vari Luis Alberto, Berisha, Milinkovic, Bastos e Durmisi sono volati in Serbia dalla dottoressa Mirijana Kovacevic. Come riporta il Messaggero, il cv della dott.essa Kovacevic è di tutto rispetto, da vera giramondo: Russia, Ucraina, Turchia, Arzebaijan, Bulgaria, Spagna e Germania.



LAZIO INFORTUNI - Una serie di recuperi-lampo a testimoniare la sua bravura: tantissimi giocatori si sono affidati ai suoi metodi, da Srna a De La Pena, Stankovic, Aquilani, Van Persie, Kolarov, Mascherano e Torres. Diego Costa si rivolse a lei per non saltare la finale di Champions League del 2014, Benitez voleva proporgli un ingaggio da top-player. Ora la Lazio si affida a lei, sperando che svuotare l'infermeria.