Obiettivo per la fascia destra del Barcellona, Emerson confida a ESPN di voler restare al Betis: "Molti dicono che sono stato acquistato dal Barcellona e prestato al Betis, ma non è così. Sono stato anche preso dal Betis. Il Betis è un club fantastico, mi fa sentire a casa mia. Cresco qui per andare al Barcellona in futuro, ma non sono in prestito dal Barça. Appartengo al Betis fino al 2021, se ci sarà un accordo tra i club sarà inevitabile ma non penso di partire prima di quella data".