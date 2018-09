Emily Ratajkovski torna in Italia, in un paese in cui ha lasciato parte del suo cuore, in cui torna spesso in vacanza e per cui nutre un affetto speciale. La bellissima modella statunitense e nota tifosa della Juventus, ha scelto di accettare l'invito di Alessandro Cattelan per presenziare come ospite a E poi c'è Cattelan noto programma dei palinsesti di Sky. A dare l'annuncio è stato lo stesso conduttore che, sul proprio profilo instagram, ha mostrato prima la bella Emily negli studi dove è stato registrato il programma e poi insieme davanti a un food trcuk a mangiare del pollo fritto. Eccola nella nostra gallery.