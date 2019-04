La sua passione per il calcio è testimoniata da diverse foto del passato. Madrina del nuovo logo della Juventus, ha indossato per gioco anche la maglia della Roma, ma di sicuro Emily Ratajkovski è diventata celebre anche qui in Italia quando di magliette e di vestiti ne ha indossati molti meno.



Stupenda modella americana che adora l'Italia, Emily è una delle star più seguite del pianeta, ha una sua linea di intimo e costumi e le sue foto, specialmente quelle sexy, valgono milioni. E gli ultimi scatti, realizzati per pasqua in abiti da coniglietta sexy sono da urlo. Un easter egg per tutti i fan che vi proponiamo nella nostra gallery.