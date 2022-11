La notte di Halloween è da sempre una notte pazza dove in tanti espongono al mondo il proprio lato nascosto. Fra questi c'è anche Emily Ratajkovski, la splendida modella americana madrina in passato di Juve e Roma che ha scelto un outfit che non passa inosservato per godersi il party in discoteca di questo lungo ponte "spettrale". Vestita da cowgirl con lato b in bella mostra, non si è trattenuta neanche per le vie della città. Ecco il video e altre foto della splendida Emrata nella nostra gallery.