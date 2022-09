"Brad Pitt ed Emily Ratajkowski trascorrono un sacco di tempo insieme. Non escono insieme nel senso classico, e gli amici non sanno dire se, come si suol dire, ‘fanno sul serio’, però si vedono molto spesso". E' il magazine americano People a riportare il gossip. Dopo gli avvistamenti della scorsa estate a Parigi e New York, adesso per la prima volta una fonte conferma l'esistenza della relazione. Sia Brad Pitt che Emily Ratajkowski hanno un divorzio alle spalle e dei figli. La top model è più giovane dell'attore di ben 27 anni. Intanto, nelle ultime settimane la Ratajkowski è stata in passerella a Milano, nelle sfilate della moda milanese, sfoggiando minigonna e scollatura mozzafiato. E sul suo profilo Instagram ufficiale, seguito da 29,5 milioni di followers, ha postato foto e video da urlo, compreso uno scatto hot nella vasca da bagno...



