Come si legge su CHI, dopo un lungo tira e molla sembra definitivamente chiusa la relazione fra Anna Tatangelo e il rapper Livio Cori. "Nessun terzo incomodo, ma differenti visioni della vita li hanno allontanati. E non ci sarebbero margini di riavvicinamento", si legge sul settimanale di gossip. Intanto, su Instagram, dove ha un nutritissimo seguito di 1,9 milioni di followers, la cantante di Sora continua a regalare ai fan le sue bellissime foto!



SCORRI PER VEDERE LE FOTO PIU' BELLE DI ANNA TATANGELO!