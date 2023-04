Fra le tifose d'eccezione per il Napoli di Luciano Spalletti per la sfida di Champions contro il Milan c'era anche la modella Emily Ratajkowski. "Ho cambiato la mia maglietta per vedere il Napoli" ha postato sui social la bellissima statunitense, ma non è andata bene, il risultato parla e c'è chi non ha perso occasione per far partire la shitstorm contro di lei "Porti sfortuna, cambia squadra" è il commento che va per la maggiore e con parole più o meno colorite di queste. Nel frattempo però, la maglia del Napoli addosso a lei sta facendo il giro del mondo. Eccola nella nostra gallery