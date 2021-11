Emily Ratajkowski ha rivelato di essere stata molestata dal cantante Robin Thicke, con il quale ha girato il videoclip della canzone "Blurred Lines", tra le hit più ascoltate del 2013: lo ha raccontato per la prima volta nel suo libro, "My Body".



IL RACCONTO - Il cantante, stando al racconto della modella, si sarebbe presentato ubriaco sul set di "Blurred Lines" appositamente da solo, per poter trascorrere del tempo in sua compagnia: "Dal nulla, ho sentito la freddezza e delle mani di uno sconosciuto che stringevano i miei seni da dietro. Mi sono allontanata istintivamente, guardando Robin Thicke".