Un messaggio provocatorio, come del resto fa sempre più spesso. Emily Ratajkowski per dare risalto alla sua nuova campagna pubblicitaria ha scelto un maxi-cartellone per le strade di New York in cui si mostra di schiena vestita solo con un jeans attillato. Per la modella statunitense e simpatizzante sia della Juventus che della Roma con cui in passato ha più volte posato di maglietta da gioco vestita, è però il messaggio abbinato al video pubblicato su instagram e tik tok a far discutere: "Dedicato a tutti i miei ex di New York". Quanti saranno? Ecco Emily nella nostra gallery.