E' stata una serata magica per Ivan Provedel, protagonista assoluto all'esordio in Champions League in Lazio-Atletico Madrid non con le sue parate, ma con il gol di testa che al 95' ha regalato il pareggio ai biancocelesti. Eroe per i tifosi laziali ma non solo, perché anche a casa hanno fatto festa.



"Grande papà! Te lo meriti" ha scritto festante Giuditta Capecchi, compagna di Provedel che da casa ha assistito alla prodezza del portiere. E con lei un tifoso speciale: il piccolo Alexander, figlio della coppia, che non vedeva l'ora di indossare la maglia del suo eroe, del suo papà.