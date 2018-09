Eminem bissa e "dissa". Il rapper di Detroit ha pubblicato a sorpresa il suo secondo album di inediti negli ultimi 10 mesi. Kamikaze, questo il titolo del disco, vola già in classifica tanto quanto fa discutere per i tanti e pesanti dissing presenti nelle sue rime. Marshall Mathers se la prende soprattutto con i mumble rappers, gli esponenti della nuova scena rap e trap. Come nella prima traccia, The Ringer, dove Eminem si prende gioco di Lil Pump e Lil Xan, parodizzando il flow di Gucci Gang. Slim Shady non risparmia neanche Drake e soprattutto Tyler, The Creator, apostrofato come faggot (frocio in italiano) nel pezzo Fall dopo le critiche che aveva rivolto all'album di Eminem Revival. Invece chissà cosa ne penserebbe Eminem della "nuova scena" rap e trap che sta emergendo sui campi di calcio.



A partire da Boateng, da Prince a King il passo è breve. E il rap sembra fargli bene: il Boa è rinato a Sassuolo. Nella sua nuova vita ci sono un nuovo ruolo decisivo nell'undici di De Zerbi, che gli ha già fruttato 2 gol in 3 partite, ma soprattutto una nuova attività da rapper. E le vesti di Prin$$, questo il suo nome d’arte, gli stanno a pennello quasi come il falso nueve sulla maglia verde nera numero 27. Non sarà Snoop Dogg, Kendrick Lamar o Kanye West, ma sicuramente ha un flow migliore di certi rapper che ci sono in giro in questo periodo di esplosione spropositata del genere, incrementata dal proliferare della scena trap. A guardare il video di King, il suo primo singolo pubblicato un paio di settimane fa sulla piattaforma Worldstarhiphop e che su Youtube ha già raggiunto un milione e mezzo di visualizzazioni, non sembra di avere a che fare con uno che nella vita fa il calciatore.



Invece si vede decisamente che fa il calciatore e non il rapper Sergio Ramos. Il capitano di Real Madrid e Spagna ha infatti pubblicato qualche mese fa un pezzo rap a dir poco imbarazzante, SR4, dove racconta la sua carriera con un flow che sembra quello di un ragazzino che improvvisa nella sua cameretta su una base midi da karaoke. Non si sentirà parlare di lui nella musica quando appenderà le scarpe al chiodo.



Il più riuscito tra i progetti rap & gol del periodo, però, è sicuramente quello di Golloriu$, aka Pierluigi Gollini. Al rap, il giovane portiere dell’Atalanta ha preferito la trap e la produce quasi meglio di Sfera Ebbasta e Dark Polo Gang, oltretutto con uno scopo sociale di tutto rispetto. L’incasso del suo singolo Rapper coi guanti, uscito lo scorso giugno, è devoluto infatti al rifacimento delle strutture sportive di Poggio Renatico, dove Gollo è cresciuto e che non ha mai dimenticato nonostante la sua attuale vita da calciatore, trapper e bomber (il portiere è fidanzato con la bionda del duo pop Le Donatella, Giulia Provvedi).



Lontani i tempi in cui i calciatori più ribelli sognavano di fare la rockstar, su tutti si ricordano Alexi Lalas che dopo una carriera in cui è passato anche da Padova ha girato il mondo con i Ginger, la sua band che vanta ben 5 album in studio, e Osvaldo, ex Roma, Inter e Juventus, che si è ritirato a 30 anni per fondare i Barrio Viejo. Oggi sono rap e trap a fare breccia nelle casse degli spogliatoi di Serie A e non solo.



Intanto nel weekend, con la sosta del campionato, chi ha uno spirito rock and gol può dedicarsi agli ultimi Festival estivi. A Milano c'è il Milano Rock Festival, con 30 Seconds To Mars, Franz Ferdinand, Imagine Dragons, The National e The Vaccines. Per chi preferisce i concerti più di nicchia segnaliamo il Summerfield a Cassano Magnano con Noyz Narcos, Punkreas e Tedua, reduce dal matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni.



