Prima della sfida all’Udinese, Emma Marrone aveva già festeggiato lo scudetto del Napoli. La cantante è in città per un concerto e ne ha approfittato per testimoniare il suo amore per il capoluogo partenopeo.



Emma è nata a Firenze ed è cresciuta in provincia di Lecce ma ha da sempre un forte legame con la città. A cena in una famosa pizzeria del centro ha partecipato ai festeggiamenti con una maglia personalizzata del Napoli che ha sfoggiato sui social.

La Marrone è stata raggiunta da Matteo Politano che le ha consegnato una divisa ad hoc con tanto di numero 1 e nome e cognome stampato sul retro. Il tutto è stato mostrato con un video diventato virale su TikTok.



La cantante ha quindi posato su Instagram in una foto con la scritta Bella Napoli, con tanto di pizza in bella vista. Tra i commenti anche quelli di un tifoso doc come Nino D'Angelo: "Tu sei proprio grande!".