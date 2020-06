Solo nove presenze al Waasland-Beveren per Xian Emmers, centrocampista classe '99 di proprietà dell'Inter. Lo stesso belga ha parlato del proprio futuro a Het Belang van Limburg: "Ho iniziato l'annata con le migliori aspettative, ma ho giocato molto poco. I risultati non sono stati buoni e abbiamo dovuto lottare, anche l'allenatore è stato sostituito. L'Inter mi ha già fatto capire che vorrebbe cedermi in prestito un'altra stagione. Sarà un anno importante per me, ma per il momento non posso dire molto sui vari interessamenti. Il mercato ora è abbastanza tranquillo perché i campionati in molti Paesi sono ancora in corso. Non mi interessa dove andrò a giocare, voglio solo avere un buon minutaggio", riporta FcInterNews.it.