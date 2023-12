Pietro Accardi, direttore sportivo dell'Empoli, è intervenuto a Sky Sport prima della gara contro il Cagliari, che mette di fronte due squadre direttamente concorrenti nella complicata corsa alla salvezza nel campionato di Serie A: "È sicuramente una partita estremamente importante, per entrambe le squadre. Non sarà determinante, perché il cammino è ancora lungo, ma da parte nostra c'è la volontà di fare punti".



Un bilancio della prima parte di campionato?

"I bilanci mi piace farli a fine stagione, oggi siamo concentrati sul presente e sul futuro".



Dove interverrete sul mercato? Forse in attacco?

"Abbiamo le idee chiare, cercheremo di prendere giocatori funzionali al nuovo modulo dell'Empoli e del mister Andreazzoli che è il 4-3-1-2. Quindi sicuramente faremo qualcosina nella sessione di mercato invernale".