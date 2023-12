"Sappiamo che è una gara delicata, contro un avversario forte. Cercheremo di portare a casa punti e fare una buona partita". Parla così Daniel Maldini, attaccante dell'Empoli, a Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara di campionato contro il Cagliari (ore 15.00): "Giochiamo bene senza raccogliere? Dobbiamo essere più cattivi sotto porta, stiamo lavorando per questo e riusciremo a trovare gli spunti giusti. Trequartista o punta? Davanti per me va bene da tutte le parti, non cambia molto".