Pietro Accardi. E' lui il primo nome del Napoli per la sempre più probabile sostituzione di Cristiano Giuntoli alla direzione sportiva. L'ottimo lavoro svolto all'Empoli, con cui lavora dal 2016 - conquistando due promozioni dalla Serie B alla Serie A e uno scudetto Primavera - e ha lanciato tantissimi talenti nel panorama italiano come Provedel, Di Lorenzo, Viti, Bennacer, Asllani, Krunic, senza dimenticare Parisi, Traoré o l'ultimo gioiello Baldanzi. A confermare che qualcosa ci sia è il diretto interessato, interpellato da Radio Kiss Kiss: "Essere accostati al Napoli che ha vinto il campionato è un onore, ma ad oggi penso esclusivamente all'Empoli".



LE CONFERME - E a corroborare l'ipotesi che il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis stia pensando al suo profilo per inaugurare un nuovo ciclo di successi è anche il numero dell'Empoli, Fabrizio Corsi, che sempre a Radio Kiss Kiss ha detto la sua sull'argomento: "Proverò a trattenere Accardi, farò il possibile. Gli ho dato un valore importante per quelli che sono i nostri equilibri economici. Gli ho riconosciuto che è veramente bravo e decisivo nella gestione della società. Vivo giornalmente insieme a lui lo spogliatoio, condivido con lui tutto e scegliamo tutto insieme. Secondo me è prontissimo per fare il diesse del Napoli, dovrà solo attutire l’impatto perchè il Napoli è di un livello europeo. Faccio di tutto per non pensarci per ora".