Empoli-Salernitana 2-1



Vicario 5,5: non è perfetto sul tentativo di Kastanos e sulla cui ribatutta Piatek non sbaglia.



Ebuehi 7: annulla Sambia, e serve due assist davvero deliziosi, prima a Cambiaghi poi a Caputo sulla riga di porta.



(Dal 42’ st Stojanovic sv).



Walukiewicz 6,5: non sfigura nel duello fisico con Dia.



Luperto 6,5: molto attento in marcatura, si fa apprezzare anche in fase di impostazione.



Parisi 6,5: solido in difesa, garantisce la solita continua spinta sulla fascia sinistra.



Henderson 6: buona prestazione della scozzese, generoso in fase di interdizione e volenteroso quando la squadra attacca.



(Dal 15’ st Akpa Akpro 6: aiuta la squadra a fare muro davanti a poco convinti tentativi )



Grassi 6,5: partita di grande sostanza davanti la difesa, chiude tutte le linee di passaggio ai centrocampisti campani.



Marin 6,5: qualità e quantità sulla mediana azzurra, ogni ripartenza nasce da una sua iniziativa



Baldanzi 6,5: grinta e idee, si inventa una serpentina con assist a Caputo che viene annullata da un miracolo difensivo di Daniliuc.

(Dal 33’ st Bandinelli sv).



Caputo 6,5: entra in tutte le azioni offensive, si fa trovare pronto per il tap-in che vale il 2-0.

(Dal 42’ st Destro sv).



Cambiaghi 7: segna un gol da attaccante di razza, si conferma uno dei prospetti più interessanti dell’intero campionato.



(Dal 33’ st Pjaca).



All. Zanetti 6,5: l’Empoli si è ritrovato e porta a casa la vittoria che forse chiude il discorso salvezza. Un Empoli come al solito cinico e solido in difesa, che concede poco ma soffre un po’ nel finale.