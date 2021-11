Anche l'allenatore della Primavera dell'Empoli Antonio Buscè è tra i premiati del Trofeo Maestrelli a Montecatini: ecco alcune delle sue parole rilasciate ai giornalisti presenti.



"Vincere lo Scudetto Primavera è stato motivo di grande orgoglio, eravamo partiti come sempre per mantenere la categoria. Affrontiamo ciò che ci viene in più con grande umiltà, la Youth League servirà per far crescere i ragazzi: l'obiettivo è portare tanti Ricci in prima squadra. Quando l'ho allenato al primo anno si vedeva che era un talento, con Corsi lo dicevamo sempre che era predestinato dall'età di 11-12 anni".



Supercoppa? "Con la Fiorentina è sempre una partita bella e particolare, cerchiamo di prepararla nel migliore dei modi ma prima abbiamo ancora due partite importanti. Poi vedremo come arriveremo".