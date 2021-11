Non c'è tempo per fermarsi a pensare, domani è già Fiorentina-Sampdoria, e alla vigilia della partita il presidente viola ha parlato alla squadra, allenatore e staff compresi. ​Il tono è stato di incoraggiamento e ha sottolineato che la stagione fin qui è positiva. Commisso ha chiesto a tutti di dimenticare in fretta la partita di Empoli e pensare solo a preparare al meglio la sfida di domani al Franchi, a cui assisterà naturalmente dal vivo.