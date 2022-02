Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, parla ai microfoni di Dazn dopo lo 0-0 con il Bologna: “Partita combattuta, non c’è solo estetica e bel gioco, mi piace quando una partita si mette sul piano della battaglia, nessuno si è tirato indietro. Se Asllani può essere il sostituto naturale di Ricci? Non ho nessun dubbio nel giudicarlo perché so che non avrà effetti negativi su di lui. Il ragazzo ha le stimmate del calciatore importante, chiaramente è tutto da confermare ma non può essere un caso che tutte le volte che lo utilizzo non fallisce mai una occasione. E' un giocatore molto interessante, con la testa sulle spalle. Poi ha qualità e visione di gioco, siamo contenti di lui. Col direttore non abbiamo fatto scelte mettendo la testa da una parte e la pancia dall’altra, avevamo degli elementi a supporto”.