Il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato a Dazn dopo aver battuto il Napoli:



"Auguro a tutti di provare sensazioni come quelle che abbiamo provato oggi; fanno male al cuore perché si soffre quando siamo sotto, ma bene alla testa. Sono orgoglioso, racconteremo quello che siamo riusciti a fare. Spalletti? Lui mi vuole bene, sarà contento per me. Del resto in passato ci siamo incontrati, lui è andato in Champions e io sono retrocesso... Le cose non vengono per caso, ma perché le vuoi, ci eravamo imposti di cancellare quello che era successo nel primo tempo e l'esaltazione è stata ancora maggiore"