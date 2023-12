In vista del match contro la Lazio, l'allenatore dell'Empoli Aurelioha parlato in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni:- "Ci avevo visto giusto,. Il Torino ci ha messo del suo, ma noi siamo stati troppi sporchi. Alla fineanche se avevamo davanti una squadra di livello superiore. Potevamo eliminare questo aspetto generale".- "Questo è un aspetto importante ma, anche se ci sono situazioni in crescita. Dobbiamo fare di più, interpretare con più personalità le cose.. Dobbiamo migliorare"- ", è vivace, è vispo e allegro e questo mi conforta., non vogliamo rischiare perché non lo riteniamo pronto a giocare".- ". Ha sempre il sorriso sulla bocca, può fare tutto. Poi è chiaro che ognuno ha le sue caratteristiche"- ", a volte parliamo anche troppo, ma è il nostro lavoro. Parliamo del futuro ma sarà è la società a intervenire,ma il mio compito è far emergere le qualità di quelli che mi mettono a disposizione"- ", come ha detto giustamente Sarri, la squadra ha fatto molto bene al cospetto di una formazione forte., sulla qualità e sulla possibilità di scelte. Poi c'è l'impronta dell'allenatore che è sempre la solita, poi a volte le squadre si esprimono meglio o peggio, ma l'impronta rimane".- "Cosa chiede a Babbo Natale?, prima di tutto. Credo sia la prima cosa, andare a letto sereni è il migliore regalo ma spesso ce ne dimentichiamo e diamo importanza a cose inconsistenti".- "Mi fa piacere, ne sono. Io sto bene, credo che lo sarò anche in futuro. Lo stare bene per tutti significa trovare quell'obiettivo, che è la salvezza, che andiamo ricercando sempre., è una scalata che altrimenti è difficile fare da soli".