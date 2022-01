Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, in conferenza stampa parla anche di mercato: "Intanto è arrivato Benassi, che era atteso da noi. Dovevamo colmare la casella dell'infortunio di Haas. Accardi è stato perfetto anche come tempi e ci ha portato quello che volevamo - si legge su TMW -. Mancuso è sempre stato un punto di riferimento nello spogliatoio, sempre positivo pur non giocando sempre. Le doti morali sono altissime e lo ringrazio personalmente di questi sei mesi che sono stati molto interessanti. Ho conosciuto una bella persona".