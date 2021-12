L'allenatore dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato in conferenza alla vigilia della gara con il Torino: "Stiamo andando incontro a un periodo fitto di partite, per questo potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla gara di sabato. Abbiamo la fortuna di avere un gruppo di giocatori interscambiabili, la mia idea è quella di gratificare tutti".



LA DIFESA - "Sta facendo bene sia in fase di possesso che di non possesso. I ragazzi conoscono il tipo di gioco, in questi casi è più facile entrare da protagonisti. Per me non c'è nessun titolare, forse solo il portiere. Parisi? Sono contento di quello che sta facendo, nell'ultima gara è uscito per crampi e questo dimostra quello che ha fatto per la squadra". Calcoli? Ci dobbiamo salvare, e siamo ancora nel girone di andata. Sarebbe stupido farli".