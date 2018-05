Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, ha così parlato a Sky Sport dopo la vittoria dei suoi sul Perugia, mentre i toscani celebrano la loro festa promozione: "Con la mente siamo già in A. Ci siamo goduti la serata ma per fortuna abbiamo avuto più tempo per lavorare sul futuro. Parma in A? Era una delle squadre sulle quali avevo puntato, così come sul Venezia. Ci sono tante squadre attrezzate, così come il Perugia di stasera. Tutte quelle dietro meritavano forse un po' più di fortuna. Futuro della squadra? Di sicuro rimarranno tutti dentro di noi, perché si sono svenati per questo risultato".