Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro l'Inter:"Non possiamo essere troppo felici . Siamo soddisfatti perchè abbiamo condotto la gara come volevamo, non abbiamo trascurato la nostra idea di gioco nonostante l'avversario e l'importanza della posta in palio. Ho visto un quarto d'ora finale che mi dà soddisfazione. Non l'abbiamo buttata in cagnara, questo mi rimarrà. La squadra non è mai mancata, l'applicazione e la voglia sono da dieci e lode: li ho ringraziati, anche stasera hanno fatto quello che chiedevano. Nel primo tempo abbiamo avuto paura dell'ambiente, poi nella ripresa è stata un'altra partita".



Il tuo rapporto con l'Empoli rimarrà anche nella prossima stagione?

"Valuteremo con calma e prenderemo una decisione che starà bene a tutti quanti. Ovviamente il tutto per il bene dell'Empoli".



Per Gattuso:

"Vorrei fare i complimenti a Gattuso, ho sentito la sua intervista. È un grande ed è chiaro e limpido in tutto quello che fa. Complimenti anche ai direttori di gara e soprattutto a Banti, che oggi ha chiuso la carriera".