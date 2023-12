Il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato in conferenza stampa verso il match con il Lecce:



"Come ho già risposto altre volte, la prestazione più o meno c'è sempre. Ricordo un buco di venti minuti a Frosinone, poi raramente la squadra perde colpi. A volte ci sono episodi che caratterizzano la partita e il gioco".



BALDANZI - "Baldanzi sta bene, tornerà in gruppo martedì".



KOVALENKO - "Su Kovalenko è giusto apprezzare e dare motivo di apprezzamento a chi fa bene".



DESTRO - "Destro ha avuto sempre qualche problemino, non grave, perché si allena costantemente ma senza essere la possibilità di essere completamente se stesso".