L'allenatore dell'Empoli, Aurelio Andreazzoli ha dichiarato dopo il pareggio in rimonta per 2-2 nel posticipo di campionato sul campo del Torino: "Siamo contenti anche perché la partita si era messa male, serviva maturità per poter restare in gara e giocare come sappiamo. Non era scontato, nonostante la superiorità numerica dopo l'espulsione di Singo sul 2-0. Qui da noi non ci sono titolari e riserve, siamo un gruppo che ha ancora dei margini di miglioramento".