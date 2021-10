L'allenatore dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro l'Inter: "Siamo coscienti di giocare contro i campioni d'Italia: ho qualche statistica che raccogliamo sempre. Ha una media gol altissima, prima per tiri in porta, gol realizzati, occasioni da gol... Se leggi i nomi della panchina di rendi conto che parli di una corazzata. Noi non partiamo battuti però, dobbiamo meritarci la possibilità eventuale di fare risultato. Ho sempre perso con Inzaghi, non si può che migliorare la situazione".



Sulla formazione: "Pinamonti? Bisognerebbe chiederlo a lui, ma a vedere le ultime gare non credo che abbia bisogno di stimoli particolari, ha fatto e sta facendo benissimo. Chiaro, giocare contro gli ex compagni è una bella soddisfazione. Bajrami? Gioca domani, facciamo prima. Lui lo saprà da voi. Di Francesco? Ancora non vogliamo affrettare i tempi. È una situazione lievissima ma preferiamo non averlo a disposizione per ora".