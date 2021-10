Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, parla prima della partita con l'Inter: "Affronteremo questa partita come tutte le altre, cercando di dare il meglio di noi e di limitare per quanto possibile la forza dell'avversaria. Non vogliamo fare la vittima sacrificale, siamo abituati ogni domenica ad affrontare squadre molto forti. Gap di punti tra casa e trasferta? Non so a cosa sia dovuto, l'interpretazione alle partite è sempre la solita: per quello che vogliamo fare, non cambia nulla tra giocare al Castellani o fuori".



SUL CONTROPIEDE DELL'INTER - "Noi proveremo ad essere i soliti, con più equilibrio possibile considerando le caratteristiche dell'Inter. Vediamo come riusciremo a controbatterli e quello che loro riusciranno a proporre".