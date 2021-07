L'allenatore dell'Empoli, Aurelio Andreazzoli, ha parlato ai microfoni dei cronisti dopo la vittoria in amichevole per 12 a 0 contro il Castelfiorentino: "Abbiamo tante cose da migliorare, nel passaggio dalla Serie B alla Serie A. Gli avversari sono più forti, non possiamo sbagliare e non possiamo permetterci di avere i giri bassi. I presupposti per fare bene ci sono, ce la metteremo tutta e io sono soddisfatto. Vogliamo confrontarci, non spaventarci. Tutti volevano la Serie A e ora vogliamo giocarcela con tutti senza farci intimorire dal calendario che ci vedrà affrontare subito Lazio e Juventus".