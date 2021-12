Alla vigilia della gara con lo Spezia, l'allenatore dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato in conferenza stampa: "L'operazione di Haas è andata bene, a La Spezia sarà con noi e quando l'ho chiamato per sapere come stava mi ha detto che è già al secondo giorno. Spesso faccio fatica a mandare via i giocatori dall'allenamento, spingono sempre tanto ed è complicato dosare le forze. La Coppa Italia credo che abbia rilanciato Mancuso e ne siamo contenti. Accardi? E' un gran direttore sportivo, che lavora, studia e vede le partite più volte di. Ci sentiamo per ogni cosa, non molla nulla".