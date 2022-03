L’allenatore dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro il Verona: "A una squadra come la nostra dobbiamo chiedere l'impegno massimo e questo non manca mai, né durante la settimana né durante le gare. Poi è chiaro che dobbiamo guardare a domani pensando di vincere a tutti i costi".



Sui possibili cambiamenti in attacco: "La Mantia è un altro atleta rispetto a qualche mese fa, ha già dimostrato di poterci dare una mano. Ce la da sempre dentro lo spogliatoio, e quindi è uno dei possibili partenti dal primo minuto. Vogliamo utilizzare tutte le energie, poi vedremo se partirà dall'inizio. Di Francesco? Abbiamo qualche problemino dentro lo spogliatoio, non abbiamo certezze. Vediamo domani come fare, ci baseremo sul lavoro del gruppo come sempre".