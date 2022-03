Prosegue la 29ᵃ giornata di Serie A e alle 20.45 si affrontano a San Siroed: dopo aver ritrovato il successo a Napoli, i rossoneri di Pioli cercano l'allungo in vetta sull'Inter e sugli azzurri di Spalletti; la squadra di Andreazzoli, invece, arriva da undici partite consecutive senza vittoria e hanno bisogno di punti per rilanciarsi in classifica.- Il bilancio recente sorride al Milan, che ha vinto le ultime due partite di campionato contro l'Empoli (3-0 nel febbraio 2019 e 4-2 nella gara di andata nel dicembre 2021): i rossoneri non ottengono più successi consecutivi contro i toscani dal periodo 2003-06 (quattro di fila). La squadra di Pioli, tuttavia, deve superare le difficoltà affrontate contro le cosiddette piccole: ha vinto solo due delle ultime sei partite giocate con squadre che iniziavano la giornata nella seconda metà della classifica (tre pareggi, una sconfitta) e ha pareggiato le due più recenti, contro Salernitana e Udinese.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Florenzi; Bennacer, Tonali; Messias, Kessie, Leao; Giroud.: Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, Luperto, Cacace; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson, Bajrami, Pinamonti.​.