Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, presenta in conferenza stampa la sfida con il Genoa: "Belle prestazioni ma pochi risultati? Domani cambierei una vittoria con una brutta prestazione. . Anche se noi continuiamo a perseguire la nostra idea di sempre, cioè di cercare di limare alcuni difetti e migliorare i pregi. Ci siamo concentrati molto sulla nostra strada, quella di migliorarci".



SPIEGAZIONE DEI NUMERI DELLE ULTIME PARTITE - "Si tratta di un insieme di cose. Sicuramente prima eravamo una sorpresa e ora abbiamo una identità. Come ho detto prima, non ci facciamo distrarre dalla classifica o dalle considerazioni degli altri. Abbiamo molti difetti e dobbiamo eliminarli, i difetti in questo campionato li paghi facilmente".



ARBITRAGGIO - "Questo è un campo che non amo calpestare, ma parliamone: sul computer ho diverse situazioni in cui siamo stati penalizzati. Tutto quello che dico è ininfluente, preferisco concentrarmi sulla mia squadra e che aspettare che la barca vada pari".



MANCA CATTIVERIA DAVANTI - "Il termine cattiveria non so come si può tradurre in termini pratici. Se la cattiveria è mettere il piede per metterla dentro, effettivamente quello è venuto un po' meno. Potremmo avere avuto un minimo in più di buona sorte, basterebbe arrivare quei cinque centimetri prima che dopo".



GENOA - "Partita dell'ultima spiaggia per loro? Sarà una meraviglia giocare in uno stadio che spinge così. E anche stimolante. La squadra ha preso coscienza delle sue possibilità e sarà una gara difficile".