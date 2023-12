Aurelio Andreazzoli ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio del suo Empoli contro il Cagliari. Queste le sue dichiarazioni:



SODDISFATTO? - "Direi di si. Conoscevamo le difficoltà. Abbiamo conquistato tanti palloni specie nella prima parte. Nel secondo tempo troppi palloni lunghi ed abbiamo prestato troppo il fianco al Cagliari. Abbiamo combattuto e siamo soddisfatti del punto".



IL VAR - "Non mi esprimo al riguardo. E' Inutile parlarne. Il mio parere non conta. Rispetto le opinioni e le decisioni degli arbitri. Nelle ultime sette partite ci sono stati episodi strani nei nostri confronti, ma mi sono sempre rifiutato di commentare. Cambiaghi? Mi piace, è un ragazzo con qualità. Finalmente mi ascolta, prima non lo faceva".



CAPRILE TITOLARE - "Ho l'abitudine di cambiare 4 o 5 elementi da partita a partita ed oggi ho optato per il portiere. E' stato molto bravo".



MALDINI - "Ha ottime qualità tecniche. Forse il giocatore con il livello più alto".



WALUKIEWICZ - "Ottimo giocatore, difende bene. Considerata l'età è molto maturo. Difende bene e non butta mai la palla".



RANIERI - "Conosco Claudio. Oggi c'è stata la fortuna di incontrarci per la prima volta da avversario. Gli ho detto che per me è stato un onore: è un esempio del nostro calcio e i giovani da lui possono solo imparare. E sempre gentile e rispettoso. Mi piace, ed ho avuto il piacere di affrontarlo".