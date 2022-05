L'allenatore dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha commentato così la sconfitta contro l'Inter: "Ha vinto la squadra che ha prodotto di più ma con quell'autogol ci siamo fatti male da soli. Le due reti nel finale di primo tempo ci hanno abbattuto e alla fine il risultato non poteva che essere questo - ha detto a Dazn - Siamo talmente più deboli dell'Inter che se non ci appoggiamo su qualcosa che ci dà sicurezza, come il gioco, rischiamo di affondare. Avevo pensato di cambiare qualcosa prima del 2-3, poi abbiamo preso il terzo gol ma siamo passati comunque tre per cercare di tenere in piedi la partita e sperare in una rimonta difficile. Ci accontentiamo di una buona prestazione, consapevoli che non dobbiamo perdere la nostra identità".