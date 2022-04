Ecco le parole di Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, alla vigilia della trasferta in casa della Fiorentina:



"A volte pensando alla formazione mi viene più da pensare ai problemi, questa volta ti dico che tutti sarebbero meritevoli di far parte del match. Sono in crescita, poi ovviamente bisogna vedere alla prova dei fatti, sul campo"



FIORENTINA - "La squadra pensa a giocare sempre, ha una grossa spiccata identità. Quando incontri una squadra che ha questa dote non devi basarti solo sulle individualità ma anche al contorno. Loro hanno tante cose che fanno a occhi chiusi e con una dedizione e una forza particolare. Noi e loro pensiamo più alla porta avversaria che alla fase difensiva"



CACACE - "Sta bene, ha giocato la prima partita nella quale ha anche segnato. Non ha giocato la finale, ha viaggiato due giorni fa e ha recuperato. Mi sembra molto soddisfatto di quella che è stata la trasferta e quindi anche l'aspetto mentale è importante"