L'allenatore dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha analizzato la sconfitta della sua squadra contro il Verona: "Abbiamo avuto le occasioni per andare in vantaggio - ha detto a Dazn - ma non eravamo in condizione per durare tutta la partita. Ci sono mancate le forze, manche se la gara è stata decisa da una deviazione. Romagnoli? E' il nostro capitano, riferimento morale e uomo simbolo".