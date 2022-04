L'allenatore dell'Empoli Aurelio Andreazzoli si è espresso così ai microfoni di Dazn dopo la gara contro lo Spezia:



"Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, purtroppo abbiamo trovato in Provedel un ostacolo difficile da superare. Ai miei calciatori ho detto che la partita per me oggi è vinta, mi dispiace che manchino i tre punti. Il girone d'andata ha dimostrato la nostra forza. Bajrami? Buona prova, è quello che gli avevo chiesto. Ha nelle sue possibilità anche la realizzazione, oggi è stato molto utile alla squadra e questo aiuta anche la sua crescita".