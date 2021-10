Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli ed ex giallorosso, parla in conferenza della sfida di domani fra la sua squadra e i giallorossi: “Il derby è ormai il passato e credo che con la presenza del pubblico numeroso mi aspetto una Roma forte. Lo hanno dimostrato con i fatti, con individualità spiccatissime e una fisionomia evidente".



Il tecnico dei toscani prosegue: “Sarà un avversario pericoloso, ma ci vogliamo confrontare per vedere a che punto siamo. È la partita ideale. Abbiamo iniziato a essere più produttivi. Stiamo raccogliendo i frutti delle esperienze sia negative che positive, piccoli passi in avanti e sono fiducioso. Dovremo essere particolarmente attenti, la Roma ha undici giocatori che sono già andati in gol e quindi dobbiamo focalizzarci su molti aspetti”.



E infine, sulla sua esperienza alla Roma: “Sono stato benissimo, torno volentieri in un posto che mi ha accolto sempre con molto affetto”.