Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo: "Sarà una partita spettacolare? La natura delle due squadre va verso questa direzione, mi auguro che lo sia per chi viene a vedere. L'estetica è una componente importante, anche se i punti sono quelli che ti fanno salvare".



"Stojanovic? Non era facile giocare contro tali individualità, contro la Lazio. E lì il livello era da uno contro uno, due terzini contro due ali. Sono stati bravi, ci hanno dato la possibilità di essere decisivi. Lo sappiamo da tempo, e hanno dei margini di miglioramento incredibili. Siamo sulla strada giusta, c'è molta volontà e vedo molti progressi, anche se solo parziali".