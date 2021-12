Dopo aver sbancato il Diego Armando Maradona, l'allenatore dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha commentato la vittoria contro il Napoli a Dazn: "Venire qui e cercare di non vincere sembrerebbe che facciamo spendere i soldi per nulla alla società. Credo che sia doveroso giocare per i tre punti, è un obbligo. Il gol di Cutrone? E' uno schema che proviamo sempre in allenamento - ha detto ridendo - la veloce di pallavolo".



TANTI CAMBI - "Nella testa ho sempre voluto gratificare i giocatori che alleno, e l'unico modo per farlo è mandarli in campo. E' un'idea nata a Cagliari, quando ne cambiammo cinque. Ho modificato anche il modo di annunciare la formazione: prima i giocatori la sapevano il giorno prima, ora la comunico in albergo prima della partita. E vedo che sta funzionando".



IN ALTO - "Vedere questi ragazzi che per la prima volta giocano in stadi così importanti e giocare per la vittoria mi soddisfa. Quando poi si tratta di festeggiare mi allontano, lascio la scena a loro. Allenare a una certa età dà il vantaggio di togliere quella pressione che può avere un allenatore giovane per costruirsi subito il futuro. Io invece voglio solo soddisfazioni, e darle a questa società".