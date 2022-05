Il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato a Dazn prima della sfida contro il Torino:



"Mi fa piacere ritrovare Ricci, di sicuro è cresciuto ed ha avuto un periodo di ambientamento come normale che sia ma quando ci sono le qualità morali, fisiche e tecniche è tutto più facile. Pinamonti? E' normale che vuole guardare sempre più avanti, ha 23 anni ed è già in giro per il mondo da un po' ed ha fatto cose egregie sempre in crescendo. Quella di Empoli penso sia stata una tappa importante per una carriera migliore".