Il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara col Milan, in programma domani sera:



"La classifica è buona e non ha bisogno di certi aggettivi negativi che ha usato qualcuno questa settimana, perché altrimenti significa che abbiamo perso coscienza di chi siamo. Stiamo giocando la Serie A, non giochiamo contro il Querceta o il Castagnola, ma il Genoa si era rinnovato molto ed è una squadra molto insidiosa. La critica deve essere giusta, sembra che siamo diventati l'Empoli che è partito con l'idea di andare in Champions, quindi diamoci una regolatina tutti quanti".



COME SI FERMA IL MILAN - "Facendo il massimo di quello che puoi fare, sia come squadra che come individualità. Devi augurarti anche di avere buona sorte e che loro non siano nella loro giornata migliore. Il divario è alto, ma noi dobbiamo esaltare ciò che abbiamo sotto controllo"



ANDATA - "All'andata ci eravamo comportati bene, sono tutte situazioni che ti auguri ma non ti danno certezze. Noi abbiamo affrontato il Milan con quattro punti di svantaggio dal primo posto, ora sono primi, questo significa che sono migliorati notevolmente"



VERRE E BENASSI - "Sapevamo che erano indietro sotto il piano atletico, ma li aspettiamo. Sono persone serie che hanno tanta voglia di fare, che daranno il loro contributo e che lo daranno prima della fine del campionato".