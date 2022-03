L’allenatore dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha commentato così l’1-1 col Verona: “Non abbiamo fatto una prestazione all’altezza della vittoria, dopo il vantaggio sono aumentate le difficoltà - ha detto a Dazn - Il Verona ha fatto bene, è una squadra che mi piace e finirà il campionato alla grande. Tudor è una persona schietta e sincera, mi piace anche come allenatore. Rispetto al 2021 ci mancano delle vittorie, in alcune partite meritavamo di più. Intanto portiamo a casa un punto per la salvezza, ma non dobbiamo mai accontentarci”.