L’allenatore dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha commentato così il ko in casa del Frosinone: “Il primo tempo è stato combattuto ad alto ritmo. All’inizio della ripresa abbiamo abbassato la qualità anche per il loro possesso palla; nel finale abbiamo reagito e ci sono state diverse occasioni. Ma ha vinto la squadra che ha fatto di più, la nostra condizione fisica a oggi non ci aiuta. Cancellieri ha fatto bene, poi è un po’ sparito e l’ho sostituito”.